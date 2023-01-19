Литва передасть Україні партію зенітних гармат та гелікоптери Мі-8

Литва включить у новий пакет допомоги Україні зенітні гармати L-70 та гелікоптери Мі-8, повідомив міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас.

"Сьогодні маю хороші новини від Литви для України. Новий литовський пакет летальної підтримки України складається з десятків зенітних гармат L-70, боєприпасів та двох гелікоптерів Мі-8", - написав Анушаускас у твіттері.

Він зазначив, що загальна вартість пакета підтримки від Литви становить приблизно EUR125 млн.