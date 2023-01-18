Російське суспільство має визнати свої помилки та поважати Статут ООН

Російське суспільство має розплющити очі, визнати трагічні помилки, поважати Статут ООН, суверенітет і територіальну цілісність України, сказав президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання після свого виступу на Всесвітньому економічному форумі в Давосі.

"Місце серед терористів Росія собі вже обрала. Сьогодні це вже не залежить від їхнього керівництва. Їхнє керівництво вже не впливає, я вважаю, на розвиток Російської Федерації, історії та культури. Я думаю, що все залежить сьогодні від міцності України, підтримки партнерів, політичної підтримки світу, а також залежить від російського суспільства, яке має розплющити очі, якщо вони хочуть на власні очі бачити майбутнє для своєї Російської Федерації", - сказав він.

"Визнати всі ці трагічні помилки, відступити, поважати Статут ООН, поважати наш суверенітет, нашу територіальну цілісність", - наголосив президент.

"Я радий, що Кіссінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, наше політичне завдання, щоб люди відомі, політичні діячі, щоб вони визнавали помилку Путіна, визнавали, що це агресія Росії, щоб вони тиснули на Росію, щоб вона завершила цю агресію", - зазначив він.

Говорячи про гарантії безпеки України, Зеленський сказав, що "НАТО – це найкраща гарантія безпеки для України, майбутнього наших дітей". "Ми на цьому шляху. Доки ми на цьому шляху, ми запропонували гарантії безпеки для нашої держави. Вважаємо, що цивілізований світ підтримає наші пропозиції", - сказав він.