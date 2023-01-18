Шмигаль закликає утриматися від передчасних висновків до завершення розслідування авіакатастрофи у Броварах

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль звернувся до громадськості з закликом утриматися від передчасних висновків і спекуляцій до завершення розслідування аварії вертольота у Броварах Київської області.

"Розслідування займе деякий час, а тому ми закликаємо наразі уникати тих чи інших теорій, спекуляцій та дочекатися офіційних коментарів і висновків", - написав Шмигаль у телеграм-каналі в середу.

Як повідомлялося, 18 січня вранці в Броварах біля дитячого садка впав і розбився гелікоптер ДСНС, на борту якого перебувало керівництво МВС. Зокрема, під час виконання службових обов'язків загинули міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, державний секретар МВС Юрій Лубкович.

Загалом загинули 14 людей, з них одна дитина, постраждали 25 людей, з них 11 дітей.