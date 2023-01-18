Події

13:16 18.01.2023

Унаслідок падіння гелікоптера в Броварах, за уточненими даними, загинули 16 людей, зокрема троє дітей – Нацполіція

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Унаслідок падіння гелікоптера в Броварах, за уточненими даними, загинули 16 людей, зокрема троє дітей – Нацполіція

За уточненими даними, унаслідок падіння гелікоптера в Броварах Київської області загинули 16 людей, зокрема троє дітей, повідомили в Національній поліції України.

"Наразі, за уточненою інформацією, 16 загиблих унаслідок цієї авіакатастрофи, троє загиблих – діти", - сказала речниця Національної поліції України Мар'яна Рева в середу в ефірі національного телемарафону.

Раніше повідомлялося про 18 загиблих, троє з яких діти.

За словами Реви, 25 постраждалих перебувають у медичних закладах, кілька постраждалих перебувають у тяжкому стані в реанімації. "10 із травмованих – діти", - додала вона.

Речниця розповіла, що на місці продовжують роботу слідчо-оперативні групи Національної поліції, ДБР, СБУ, працюють рятувальники.

"Поліція робить усе можливе, щоб зібрати якомога більше інформації про обставини події, поліцейські спілкуються зі свідками. Роблять подомовий обхід квартир, можливо, хтось щось ще бачив, чув", - розповіла Рева.

Вона також звернулася до очевидців падіння гелікоптера: "Якщо вас не опитали на місці події, будь ласка, звертайтеся до поліції… - ваша інформація може бути корисною для слідства".

Рева пояснила, що свідки можуть повідомити інформацію на лінію 102 або звернутися до поліцейських на місці.

Відповідаючи на запитання про те, як працює зараз МВС, Рева сказала: "Відомство, звісно, пригнічене. Це жахлива втрата, жахлива трагедія. Але працюємо в максимально зібраному режимі".

Теги: #вертоліт #бровари

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