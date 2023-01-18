Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин катастрофи гелікоптера в Броварах

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин катастрофи гелікоптера в Броварах.

"Трагедія у Броварах. Унаслідок падіння гелікоптера щонайменше 18 загиблих. Серед них міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський, його заступник Євген Єнін, держсекретар міністерства Юрій Лубкович. Велика втрата для урядової команди та всієї держави", - написав Шмигаль у телеграм-каналі.

Прем'єр висловив співчуття родинам усіх загиблих.

"Доручив негайно створити спеціальну групу для детального розслідування всіх обставин трагедії", - заявив Шмигаль.