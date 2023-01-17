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09:59 17.01.2023

Удар окупантів по житловому будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності - британська розвідка

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Удар окупантів по житловому будинку в Дніпрі свідчить, що РФ втратила здатність завдавати точних ударів великої дальності - британська розвідка

Удар по багатоповерховому житловому будинку в м. Дніпро 14 січня був найімовірніше здійснений надзвуковою крилатою протикорабельною ракетою повітряного базування великої дальності Х-22 "Буря" (за класифікацією НАТО - AS-4 "Kitchen"), яка має низьку точність під час використання проти наземних цілей, повідомляється у звіті оборонної розвідки, оприлюдненому у твіттері Міністерства оборони Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії у вівторок уранці.

"14 січня 2023 року Росія відновила дальні ракетні удари по українській інфраструктурі, вперше приблизно за 15 днів, запустивши десятки ракет. Як і у разі попередніх восьми хвиль ударів із 11 жовтня 2022 року, Росія насамперед завдала удару по українській електромережі. Велика протикорабельна ракета AS-4 "Kitchen", запущена із середнього бомбардувальника Ту-22М3 "Backfire", з високою ймовірністю вразила житловий будинок у Дніпрі, внаслідок чого загинуло щонайменше 40 осіб", - йдеться в повідомленні.

У зв'язку з цим, як наголошують у британській розвідці, заяви російської сторони, що в ударі винна українська ракета протиповітряної оборони, є безпідставними. "Росія хибно припустила, що винна українська ракета ППО. "Kitchen", як відомо, неточна під час використання проти наземних цілей, оскільки її система радіолокації наведення погано розрізняє цілі в міських районах", - зазначають у Міноборони Сполученого Королівства.

У повідомленні наголошується, що аналогічна зброя була причиною інших інцидентів із масовими жертвами серед цивільного населення, включаючи удар по торговельному центру у м. Кременчук Полтавської області 27 червня 2022 року.

У британській розвідці зазначають, що використання таких ракет для ударів по українській території свідчать про нездатність РФ завдавати високоточних ударів великої дальності. "Хоча деякі ракети, такі як "Kitchen", непридатні для високоточного удару, дані війни в Україні свідчать про глибшу дисфункцію російського потенціалу завдання дальніх ударів. Найімовірніше, у них є труднощі з динамічною ідентифікацією цілей і доступом до швидкої й точної оцінки бойових ушкоджень", - йдеться у зведенні.

Як повідомлялося, внаслідок ракетного удару по багатоповерховому будинку в Дніпрі 14 січня підтверджено загибель 40 осіб, серед них троє дітей. Травмовано 79 постраждалих, серед них 16 дітей. У лікарнях наразі 28 постраждалих, 10 із них - у важкому стані. 25 мешканців будинку ще розшукують.

У будинку повністю зруйновано 72 квартири, пошкоджено 236, також знищено 25 автомобілів.

Служба безпеки України встановила особи російських окупантів, причетних до ракетного удару по житловому будинку у Дніпрі.

Джерело: https://twitter.com/DefenceHQ/status/1615234018164760576

Теги: #війна #британська_розвідка

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