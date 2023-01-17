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08:19 17.01.2023

Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

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Голова американського комітету начальників штабів повідомив, що підготовку українських військових у Німеччині буде завершено до початку весни

Голова Об'єднаного комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі заявив, що важливо завершити підготовку та відправити на батьківщину українських військових, які навчаються у Німеччині, до весни.

Міллі сказав у неділю, що мета полягає в тому, щоб зброя і техніка, що поставляються, були доставлені в Україну, і щоб українські військові, які пройшли підготовку, могли почати використовувати їх "десь до початку весняних дощів, це було б ідеально", повідомляє агентство Associated Press.

Міллі разом із журналістами відвідав тренувальний полігон у Графенвері (федеральна земля Баварія – ІФ-У) у понеділок та особисто ознайомився з програмою навчання близько 500 українських військовослужбовців, які прибули до Німеччини кілька днів тому.

Як раніше повідомило агентство, США вже навчили понад 3,1 тис. українських військовослужбовців тому, як використовувати і обслуговувати американську зброю і техніку, що поставляється, включно з гаубицями, бронетехнікою і високомобільною артилерійською ракетною системою HIMARS.

 

 

Теги: #сша #україна #військові #підготовка

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