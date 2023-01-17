Вночі окупанти обстріляли Запорізьку область, пошкоджено три будинки

У ніч на вівторок російські окупанти здійснили артилерійський обстріл Біленьківської громади у Запорізькій області, у результаті пошкодження отримали три будинки та автомобілі, повідомляє голова обласної військової адміністрації Олександр Старух.

"Цієї ночі ворог здійснив артилерійський обстріл Біленьківської громади. Унаслідок потрапляння снарядів 120 мм у сектор приватної житлової забудови, пошкоджено три будинки, надвірні споруди та автомобілі. На щастя, усі люди залишились цілі", - написав Старух у телеграм-каналі у вівторок.

Глава ОВА зазначив, що за минулу добу ворог 130 разів обстріляв Запорізьку область, "надійшло повідомлення про руйнування 64 житлових будівель та об'єктів цивільної інфраструктури".