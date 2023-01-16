Події

23:03 16.01.2023

"Харківські тепломережі" в шостий раз запустили міську систему опалення, подачу тепла відновлено у 95% споживачів

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"Харківські тепломережі" в шостий раз запустили міську систему опалення, подачу тепла відновлено у 95% споживачів

Співробітники КП "Харківські теплові мережі" (ХТС) вшосте запустили систему опалення міста після масованої ракетної атаки на об'єкти інфраструктури, скоєної ЗС РФ у суботу, 14 січня.

"Фактично систему відновили ще в першу добу, але шостий пуск опалення по місту не пройшов без пошкодження для магістралей. На ранок понеділка в результаті гідроударів було зафіксовано понад 60 дефектів різного ступеня складності. Після їх усунення почався поступовий набір температури теплоносія в системі", - цитує пресслужба Харківської міськради інформацію ХТС.

До вечора понеділка, 16 січня, подачу тепла було відновлено 95% споживачів.

 

Теги: #запуск #опалення #харків

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