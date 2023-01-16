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10:08 16.01.2023

ВПС Японії та Індії вперше проводять спільні навчання

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Японія та Індія вперше розпочали спільні навчання військово-повітряних сил (ВПС), які триватимуть із 16 до 26 січня, повідомляє "Кіодо" з посиланням на японське Міноборони.

Навчання відбуваються в районі бази Хякурі у префектурі Ібаракі на північний схід від Токіо. Для відпрацювання елементів повітряного бою японська сторона залучила чотири винищувачі-бомбардувальники F-2 і чотири винищувачі F-15, а індійська - чотири винищувачі Су-30МКІ. Також Індія направила на маневри два транспортні літаки C-17 і літак-заправник Іл-78.

Країни домовилися про цей захід ще в листопаді 2019 року, але його відклали через пандемію COVID-19.

Індія стала п'ятою країною після США, Австралії, Британії та ФРН, з якою Японія проводить двосторонні військово-повітряні навчання.

Теги: #японія #навчання #індія #впс

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