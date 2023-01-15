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19:39 15.01.2023

Столтенберг: Україна може чекати на нові поставки важкого озброєння з країн Заходу

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Столтенберг: Україна може чекати на нові поставки важкого озброєння з країн Заходу

Україна може розраховувати на нові постачання західних озброєнь, заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає агентство AFP.

"Найближчим часом Україна може очікувати на нові поставки важкого озброєння з країн Заходу, заявив у неділю генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг. Київ давно наполягає на важчому озброєнні, але західні країни побоюються бути втягнутими у війну або спровокувати Росію", - повідомляється в твіттері AFP.

"Нещодавні зобов'язання з важкої бойової техніки важливі, і я чекаю більшого в найближчому майбутньому", - наводить агентство Столтенберга.

Наступного тижня на авіабазі Рамштайн у Німеччині відбудеться засідання контактної групи з оборони України, яка координує постачання озброєнь Україні.

 

 

 

Теги: #нато #столтенберг

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