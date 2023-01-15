Події

13:29 15.01.2023

Українців не було на борту пасажирського літака, що розбився в Непалі - МЗС

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Українців не було на борту пасажирського літака, що розбився в Непалі - МЗС

Громадян України не було на борту пасажирського літака, що розбився в Непалі в неділю, повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.

"За інформацією непальської сторони, українців не було на борту літака, який зазнав катастрофи на заході Непалу", - написав Ніколенко в твіттері.

Літак ATR 72-500 авіакомпанії Yeti Airlines розбився в неділю в Непалі під час підльоту до міжнародного аеропорту в місті Покхара. На борту перебували 72 людини, зокрема четверо членів екіпажу. Літак виконував рейс із Катманду.

За початковою інформацією, причиною аварії стала технічна несправність літака. У момент катастрофи погода і видимість у районі міста Покхара була хорошою.

Аеропорт міста Покхара тимчасово закритий.

За даними ЗМІ, на борту літака ATR 72, що впав у Непалі, перебували 15 іноземців. Решта 53 були непальцями.

Теги: #непал #авіакатастрофа

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