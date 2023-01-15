Помер Вахтанг Кікабідзе - ЗМІ
Грузинський кіноактор, співак Вахтанг Кікабідзе помер на 84-му році життя.
Про це повідомив син його імпресаріо Раті Абзіанідзе, пише інформаційно-аналітичний портал Грузія Online.
Грузинський кіноактор, співак Вахтанг Кікабідзе помер на 84-му році життя.
Про це повідомив син його імпресаріо Раті Абзіанідзе, пише інформаційно-аналітичний портал Грузія Online.
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