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13:07 15.01.2023

Помер Вахтанг Кікабідзе - ЗМІ

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Помер Вахтанг Кікабідзе - ЗМІ

Грузинський кіноактор, співак Вахтанг Кікабідзе помер на 84-му році життя.

Про це повідомив син його імпресаріо Раті Абзіанідзе, пише інформаційно-аналітичний портал Грузія Online.

Теги: #смерть #кікабідзе

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