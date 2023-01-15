МЗС з'ясовує, чи були українці на борту літака, що розбився в Непалі

МЗС України з'ясовує, чи були українці на борту літака, що розбився в Непалі, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"МЗС України взаємодіє з непальською стороною для з'ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака, який зазнав катастрофи в Непалі. Про результати будемо інформувати додатково", - написав він у твіттері.

Пасажирський літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines розбився в неділю під час підльоту до міжнародного аеропорту в місті Покхара в Непалі.