Події

11:35 15.01.2023

МЗС з'ясовує, чи були українці на борту літака, що розбився в Непалі

1 хв читати
МЗС з'ясовує, чи були українці на борту літака, що розбився в Непалі

МЗС України з'ясовує, чи були українці на борту літака, що розбився в Непалі, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

"МЗС України взаємодіє з непальською стороною для з'ясування можливої наявності українців серед пасажирів літака, який зазнав катастрофи в Непалі. Про результати будемо інформувати додатково", - написав він у твіттері.

Пасажирський літак ATR 72 авіакомпанії Yeti Airlines розбився в неділю під час підльоту до міжнародного аеропорту в місті Покхара в Непалі.

Теги: #непал #авіакатастрофа #мзс_україни

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:58 28.12.2022
МЗС України: Указ Путіна про спрощену процедуру набуття громадянства РФ громадянами України нікчемний і свідчить про неготовність Росії до переговорів

МЗС України: Указ Путіна про спрощену процедуру набуття громадянства РФ громадянами України нікчемний і свідчить про неготовність Росії до переговорів

15:39 26.12.2022
Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

Україна закликає держави-члени ООН позбавити РФ статусу постійного члена Радбезу ООН та виключити її з Організації в цілому - МЗС

10:41 09.12.2022
Громадянам ФРН почали надходити фейкові листи нібито від імені українського генконсульства з пропозицією приєднатися до іноземного легіону

Громадянам ФРН почали надходити фейкові листи нібито від імені українського генконсульства з пропозицією приєднатися до іноземного легіону

16:02 05.11.2022
МЗС: Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання Росією іранської зброї проти України

МЗС: Київ продовжуватиме вживати максимально жорстких заходів, щоб виключити використання Росією іранської зброї проти України

15:30 16.09.2022
МЗС закликає партнерів продовжити військову підтримку України

МЗС закликає партнерів продовжити військову підтримку України

16:12 02.09.2022
Українці платять своїм життям за те, щоб у решті куточків Європи люди не бачили жахів війни, - МЗС у відповідь на заяву Сіярто

Українці платять своїм життям за те, щоб у решті куточків Європи люди не бачили жахів війни, - МЗС у відповідь на заяву Сіярто

14:31 31.08.2022
Війська РФ повинні припинити обстріл коридорів прямування делегації МАГАТЕ і не перешкоджати її діяльності на ЗАЕС - МЗС

Війська РФ повинні припинити обстріл коридорів прямування делегації МАГАТЕ і не перешкоджати її діяльності на ЗАЕС - МЗС

11:29 07.08.2022
Росія повинна деокупувати частини територій Грузії та України, а російські військові злочинці понести відповідальність – МЗС до 14-ї річниці збройної агресії РФ проти Грузії

Росія повинна деокупувати частини територій Грузії та України, а російські військові злочинці понести відповідальність – МЗС до 14-ї річниці збройної агресії РФ проти Грузії

10:56 05.08.2022
РФ, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, - МЗС

РФ, яка успадкувала найгірші сталінські традиції, стала державою-терористом, що становить небезпеку для всього світу, - МЗС

15:12 30.07.2022
МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

МЗС України: немає різниці між дипломатами РФ, які закликають стратити українських військовополонених, і російськими військами, які роблять це в Оленівці

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

Втрати РФ за добу склали 630 одиниць о/с, 25 крилатих ракет, 4 артсистеми та 2 танки

Українська ППО не збивала випущену російську ракету по житловому будинку в Дніпрі

Збільшилася кількість до 9 загиблих та 64 поранених від чергової ракетної атаки РФ у Дніпропетровській області

Кількість поранених у Дніпрі зросла до 64 людей, з-під завалів врятували 35 людей – Нацполіція

ОСТАННЄ

Окупанти обстрілювали 4 напрямки на Донеччині, є загиблий

Мінреінтеграції: українці можуть отримати безкоштовну психологічну допомогу за кордоном

На Харківщині відновлено електропостачання всіх споживачів, які залишилися без світла після суботньої ракетної атаки

Окупанти обстріляли за ніч Нікополь та дві громади Дніпропетровської області

Вже 21 жертва російської ракетної атаки по житловому будинку в Дніпрі – облрада

Загін швидкого реагування Червоного Хреста України допомагає рятувальникам на місці ракетного удару в Дніпрі

Втрати РФ за добу склали 630 одиниць о/с, 25 крилатих ракет, 4 артсистеми та 2 танки

Кулеба закликав G7 та ЄС невідкладно запровадити проти РФ запропоновані Україною санкції

"Укренерго" на неділю знизила нічний ліміт на 19% і денний на 11% - "Полтава-" та "Прикарпаттяобленерго"

Росіяни обстріляли прикордоння Сумської області, є поранений

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА