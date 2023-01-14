Прем'єр Великої Британії оголосив про намір поставити Україні танки Challenger 2 - розмова із Зеленським

Прем'єр-міністр Сполученого Королівства Великої Британії і Північної Ірландії Ріші Сунак під час телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським оголосив про намір поставити українській стороні танки Challenger 2 і артилерійські системи, повідомляється на сайті британського уряду в суботу.

"Прем'єр-міністр позначив прагнення Великої Британії посилити нашу підтримку України, зокрема шляхом надання танків Challenger 2 і додаткових артилерійських систем. Прем'єр-міністр і президент Зеленський привітали інші міжнародні зобов'язання в цьому ключі, зокрема пропозицію Польщі надати роту танків "Леопард", - йдеться в повідомленні.

Прем'єр наголосив, що він і весь уряд Великої Британії будуть інтенсивно працювати з міжнародними партнерами, щоб надати підтримку якомога швидше, що дасть змогу Україні виграти війну і забезпечити міцний мир.

Згідно з повідомленням, Сунак і Зеленський обговорили перебіг військових дій, зокрема, послідовні українські перемоги, які відтісняють російські війська і посилюють їх військові і моральні проблеми. "Вони погодилися з необхідністю скористатися цим моментом, прискоривши глобальну військову і дипломатичну підтримку України", - зазначили в уряді.

Раніше в суботу Зеленський подякував Сунаку за надання військової підтримки українській стороні. "Завжди потужна підтримка з боку Великої Британії стала непробивною і готовою до викликів. У розмові з прем'єр-міністром Ріші Сунаком подякував за рішення, які не тільки посилять нас на полі бою, а й стануть правильним сигналом для інших партнерів", - сказав глава держави,

На початку тижня телеканал Sky news повідомляв, що британська влада розглядає можливість направити Україні бойові танки Challenger 2, які є основними бойовими танками Сухопутних військ Великобританії.

У середу Financial Times з посиланням на представника британського уряду повідомили, що Сунак попросив міністра оборони Бена Воллеса працювати з партнерами з метою скоріше вирішити питання з відправкою подальшої допомоги Україні, зокрема танків. FT пише, що в такому разі Сполучене Королівство стане першою державою, хто забезпечить Україну сучасними бойовими танками.

Британські ЗМІ в суботу повідомили, що Сунак погодився відправити Україні роту танків, причому 4 машини вже найближчим часом. Танкова рота в арміях НАТО має на озброєнні від 12 до 15 бойових машин.