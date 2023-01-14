Події

13:01 14.01.2023

Керівник ОП Єрмак представить українську формулу миру на ВЕФ у Давосі

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Керівник ОП Єрмак представить українську формулу миру на ВЕФ у Давосі

Програма щорічного Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ) в Давосі, що стартує в понеділок, містить кілька заходів стосовно України, зокрема, в четвер, 19 січня, керівник Офісу президента Андрій Єрмак протягом 45 хвилин представлятиме українську формула миру.

Раніше, у вівторок, перший віцепрем'єр Юлія Свириденко, глава НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов, президент ЄБРР Оділь Рено-Бассо і глава МЗС Фінляндії віллі Скіннарі проведуть дискусію "Україна: що далі?".

Крім того, у вівторок ще дві сесії будуть присвячені обговоренню другого року війни в Європі і захисту континенту. У них візьмуть участь президенти Польщі Анджей Дуда, Литви Гітанас Науседа, Молдови Мая Санду, Фінляндії Санна Марін, Словаччини Едуард Гегер, Північної Македонії Стево Пендаровський, лідер демократичних сил Білорусі Світлана Тихановська, а під вечір Генрі Кіссінджер поговорить про історичні погляди на війну.

Цього ж дня в рамках Форуму відбудуться спеціальні виступи президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн, Федерального канцлера Німеччини Олафа Шольца, прем'єра Іспанії Педро Санчеса.

У середу Фарід Закарія з CNN обговорить зі Свириденком, Дудою, генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, віцепрем'єром Канади Христею Фріланд і директором Національної розвідки США Евріл Гейнс відновлення безпеки і миру.

На полях ВЕФ в Давосі з 16 до 19 січня також працюватиме зі своєю дискусійною програмою "Український дім", співорганізаторами якого виступили Western NIS Enterprise Fund, Фонд Віктора Пінчука та Horizon Capital, і проєкт Ukraine is You Фонд Віктора Пінчука і PinchukArtCentre.

Крім того Фонд Віктора Пінчука 19 січня проведе дискусію під час традиційного "українського сніданку".

 

Теги: #давос #веф #ермак

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