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22:24 13.01.2023

Вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard – Кулеба

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Вже п'ять країн готові передати Україні танки Leopard – Кулеба

Крім Польщі та Фінляндії, ще три країни готові передати Україні танки Leopard, заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Ми вже маємо п'ять країн, які готові передавати (танки Leopard - ІФ-У), але які очікують на остаточне вирішення питання з Німеччиною", - сказав він під час бесіди з журналістом Вадимом Карп'яком, опублікованій в Instagram у п'ятницю.

Кулеба зазначив, що обіцянка Польщі надати Україні роту танків Leopard спонукала інші країни, які “сиділи тихо та говорили пошепки про готовність передати танки”, виходити та заявляти про готовність. Зокрема йдеться про Фінляндію, додав міністр.

Ще три країни, окрім Польщі та Фінляндії, готові це зробити, але заявлять про це публічно лише, коли будуть впевнені, що Німеччина підтримає рішення.

Теги: #танки #німеччина #мід

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