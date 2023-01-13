Події

21:38 13.01.2023

Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки

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Зеленський своїм указом ввів у дію рішення РНБО щодо енергобезпеки

Президент України Володимир Зеленський своїм указом ввів у дію рішення Ради нацбезпеки та оборони України щодо енергобезпеки.

Відповідний документ №18/2023 оприлюднено на сайті глави держави у п'ятницю.

"Відповідно до статті 107 Конституції України постановляю ввести в дію рішення РНБО України від 13 січня 2023 року "Щодо стану виконання рішень РНБО України з питань енергетичної безпеки та невідкладних заходів із забезпечення роботи національної економіки під час осінньо-зимового періоду 2022/23 року в умовах особливого періоду", - йдеться у документі.

Зазначене рішення РНБО України також оприлюднено на сайті президента, проте більшість його пунктів містять закриту інформацію для службового користування, про що свідчить відповідний гриф.

 

 

 

 

 

Теги: #президент #указ #енергетика

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