Гендиректор МАГАТЕ наступного тижня відвідає українські АЕС для розміщення там експертів агентства

Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі наступного тижня відвідає кілька АЕС в Україні.

"Гроссі наступного тижня буде в Україні для встановлення постійної присутності фахівців з ядерної безпеки на всіх об'єктах атомної енергетики країни", - йдеться у заяві МАГАТЕ.

"Гендиректор відвідає Південноукраїнську АЕС, Рівненську АЕС, а також Чорнобильську АЕС для запуску місій, до яких увійдуть по два експерти на кожному об'єкті", - наголошується в документі.

Зазначається, що двох експертів також розмістять на Хмельницькій АЕС.

У МАГАТЕ нагадують, що агентство вже забезпечило постійну присутність чотирьох експертів на Запорізькій АЕС, яка зараз перебуває на окупованій російським агресором території.

"Ми маємо продовжувати робити все можливе для запобігання небезпеці виникнення серйозної ядерної аварії", - наводять у заяві слова Гроссі.

Крім цього, гендиректор під час візиту до Києва зустрінеться з високопоставленими представниками уряду України та обговорить пропозиції щодо створення зони безпеки навколо ЗАЕС.

Раніше голова Державної інспекції ядерного регулювання (ДІЯРУ, Держатомрегулювання) Олег Коріков повідомляв про прибуття найближчим часом місії МАГАТЕ на всі три атомні станції, що знаходяться на підконтрольній Україні території.