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19:33 13.01.2023

У ЄС вітають обрання членів ВРП та закликають змінити закон про реформу КС

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У ЄС вітають обрання членів ВРП та закликають змінити закон про реформу КС

У ЄС вітають нещодавнє призначення восьми нових членів Вищої ради правосуддя з’їздом суддів та закликають внести зміни до закону про реформування Конституційного Суду України (КС), щоб ті відповідали рекомендаціям Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська), повідомляється на сайті Дипломатичної служби ЄС у п'ятницю.

"Зокрема, у висновку Венеціанської комісії, оприлюдненому 19 грудня, рекомендується, щоб (I) виключення кандидатів КС також могло бути зроблено на підставі професійної компетентності (параграф 63) та (II) розмір консультативної групи експертів було збільшено до семи, при цьому сьомий член має бути з квоти міжнародних донорів. Європейська комісія очікує, що Україна відповідним чином скоригує своє законодавство", - зазначив речник ЄС з питань зовнішньої політики Пітер Стано.

"Внісши ці зміни, Україна не лише просунеться в процесі вступу до ЄС, а й зміцнить довіру громадян України до судової системи країни. Прогрес у судових реформах залишається життєво важливим для зміцнення стійкості України та верховенства закону", - додав він.

У Дипломатичній службі зазначили, що ЄС також прискіпливо стежить за погодженням реформи КС із рекомендаціями висновку комісії за заявою України про членство в ЄС, щоб гарантувати, що цей процес відбувається згідно з рекомендаціями Венеціанської комісії.

Як повідомлялося, законопроєкт №7662 про Конституційний Суд Верховна Рада ухвалила 13 грудня 245 голосами, а 20 грудня його підписав президент України Володимир Зеленський.

Згідно із законопроєктом, до проведення конкурсного відбору кандидатів на посаду судді КС залучають новий спеціальний орган – Дорадчу групу з шести експертів: представників президента України, Верховної Ради, з'їзду суддів, Венеціанської комісії, міжнародних та іноземних організацій, які надають допомогу Україні у сфері верховенства права або протидії корупції. Ця група оцінює моральні якості та рівень компетентності кандидатів на посаду судді КС у сфері права та має рекомендувати на одну вакантну посаду щонайменше трьох осіб. Особи, які не отримали рекомендацій Дорадчої групи, припиняють участь у конкурсі. Вимоги до членів Дорадчої групи ідентичні до вимог до судді КС.

Із кандидатами, які пройшли спеціальну перевірку та рекомендовані Дорадчою групою, проводять співбесіди конкурсна комісія, профільний комітет Верховної Ради, Рада суддів України. За результатами співбесід ухвалюють рішення щодо кожного кандидата.

Президент, Верховна Рада та з'їзд суддів України призначають на посаду судді КС осіб, рекомендованих Дорадчою групою та щодо яких ухвалено рішення за результатами співбесід конкурсною комісією, комітетом, Радою суддів.

Венеціанська комісія оприлюднила оновлені висновки щодо законопроєкту, в яких порекомендувала внести низку змін до законопроєкту: збільшити кількість членів Дорадчої групи до семи осіб та зробити рішення групи обов'язковими для виконання.

 

Теги: #закон #кс #єк

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