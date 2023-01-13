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18:04 13.01.2023

Київ отримав ще 10 автобусів від Риги як допомогу

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Київ отримав ще 10 автобусів від Риги як допомогу

 Київ отримав ще 10 міських автобусів із Латвії як допомогу, повідомляється на сайті мера Києва Віталія Кличка в п'ятницю.

"Міжнародні партнери продовжують підтримувати українську столицю. На початку січня цього року ми отримали від фінського міста Тампере три пасажирські автобуси. А сьогодні ще 10 сучасних міських автобусів від наших латвійських партнерів. Кілька днів тому, 10 січня, вони виїхали з Риги і сьогодні вранці прибули до Києва. Також в автобусах – гуманітарна допомога, яку зібрали громадяни Латвії для українців, – генератори, ковдри, продукти харчування", – сказав Кличко.

Як зазначено в повідомленні, загалом Рига з початку широкомасштабної агресії РФ передала українській столиці вже 21 сучасний міський автобус.

Наприкінці квітня минулого року нинішній голова сейму Латвії Едвардс Смілтенс, а тоді віцемер Риги вже приїжджав до столиці України і передавав від Риги 11 автобусів та гуманітарну допомогу.

"Через постійні атаки російського агресора і його спроби залишити столицю та Україну без електрики маємо дефіцит електроенергії. У зв'язку з цим сьогодні на всіх тролейбусних і переважній більшості трамвайних маршрутів столиці працюють автобуси. Тож отримані сьогодні автобуси є важливим внеском у забезпечення роботи наземного громадського транспорту Києва", – зазначив Кличко, подякувавши латвійським партнерам.

З березня 2022 року Київ отримав як допомогу від партнерів понад 40 сучасних карет швидкої допомоги, 36 пожежних автомобілів (2 із них у грудні відправили до Харкова) та вже 72 автобуси: 21 автобус з Риги, 3 із фінського Тампере та 48 від кількох німецьких міст. У повідомленні наголошується, що всі отримані раніше автобуси вже працюють на маршрутах української столиці: на 11 постійних, а також на 3 трамвайних і 5 тролейбусних, де тимчасово замінюють електротранспорт.

Після церемонії передачі автобусів мер Києва Віталій Кличко провів зустріч із латвійською делегацією, де сторони обговорили подальшу підтримку Києва та України.

Теги: #рига #київ #автобуси

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