Ворог продовжує обстріл Донецької області, поранено одну людину

У п'ятницю вранці росіяни продовжують обстріли населених пунктів по всій лінії фронту, повідомляє в телеграм-каналі голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На горлівському напрямку тривають інтенсивні обстріли Соледару і Парасковіївки. У Бахмутській громаді поранено одну людину в Кліщіївці, пошкоджено будинок у Хромовому. У Костянтинівці ворог поцілив у будівлю колишнього інституту - без жертв", - написав Кириленко.

"На волноваському напрямку під вогнем Вугледар та села громади: у Новоукраїнці пошкоджено три будинки, у Богоявленці – один. Без жертв", - написав він.

За даними Донецької ОВА, станом на ранок п'ятниці "на донецькому напрямку тривають обстріли Курахівської громади: у Кураховому пошкоджено три будинки, у Курахівці - підприємство". В Авдіївці вночі відзначено поодинокі обстріли, а вранці – обстріл із "Градів" та артилерії. Також пошкоджено будинок у Тоненькому Очеретинської громади та Максимільянівці Мар'їнської.

На лисичанському напрямку понад 30 прильотів зафіксовано у Торському та Зарічному Лиманської громади, також було голосно у Сіверську та Серебрянці – ніхто не постраждав.