На Херсонщині внаслідок денного обстрілу загинув чоловік, жінка дістала поранень

У селищі Янтарному на Херсонщині внаслідок чергового обстрілу російських окупантів загинув 27-річний чоловік, постраждала 47-річна жінка, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсону. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу", - написав Янушевич у телегра-каналі у четвер.