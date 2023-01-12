Події

16:22 12.01.2023

На Херсонщині внаслідок денного обстрілу загинув чоловік, жінка дістала поранень

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На Херсонщині внаслідок денного обстрілу загинув чоловік, жінка дістала поранень

У селищі Янтарному на Херсонщині внаслідок чергового обстрілу російських окупантів загинув 27-річний чоловік, постраждала 47-річна жінка, повідомив голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич.

"Кілька годин тому російські окупанти атакували селище Янтарне, що поблизу Херсону. Ворожий снаряд влучив в житловий будинок. Від отриманих поранень на місці загинув 27-річний чоловік. Також постраждала 47-річна жінка, її з уламковими пораненням доставили до лікарні, де лікарі надають їй необхідну допомогу", - написав Янушевич у телегра-каналі у четвер.

 

Теги: #херсонщина #обстріл

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