Події

15:28 12.01.2023

У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по два кораблі окупантів – ВМС ЗСУ

1 хв читати
У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по два кораблі окупантів – ВМС ЗСУ

У Чорному морі станом на 12 січня на бойовому чергуванні перебувають до двох кораблів російських окупантів, в Азовському морі ворог також продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

Водночас, як повідомляється на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook, серед цих кораблів немає носіїв крилатих ракет "Калібр".

У Середземному морі російські окупанти тримають дев'ять кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.

Теги: #рф #море #ракети

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:04 12.01.2023
Протягом року потенційна загроза наступу РФ із території Білорусі зберігатиметься - Генштаб ЗСУ

Протягом року потенційна загроза наступу РФ із території Білорусі зберігатиметься - Генштаб ЗСУ

07:13 12.01.2023
Ворог уночі атакував Запоріжжя, постраждали об'єкти інфраструктури

Ворог уночі атакував Запоріжжя, постраждали об'єкти інфраструктури

07:03 12.01.2023
Війська РФ, ймовірно, не зможуть вести подальші наступальні операції у 2023 році через дефіцит боєприпасів

Війська РФ, ймовірно, не зможуть вести подальші наступальні операції у 2023 році через дефіцит боєприпасів

22:23 11.01.2023
У МЗС засудили незаконні вироки громадянам України, винесені окупантами у т.зв. "справі Хізб ут-Тахрір"

У МЗС засудили незаконні вироки громадянам України, винесені окупантами у т.зв. "справі Хізб ут-Тахрір"

22:02 11.01.2023
Верещук повідомила про плани примусової депортації окупантами українців до РФ

Верещук повідомила про плани примусової депортації окупантами українців до РФ

10:19 11.01.2023
У РФ із 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби

У РФ із 9 січня обмежили виїзд із країни військовозобов'язаним, зокрема обмежено придатним до служби

20:25 10.01.2023
НБУ констатує відсутність прогресу щодо виходу міжнародних фінгруп із РФ, просить підтримки країн-партнерів та їхніх регуляторів

НБУ констатує відсутність прогресу щодо виходу міжнародних фінгруп із РФ, просить підтримки країн-партнерів та їхніх регуляторів

12:58 09.01.2023
Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації

Генсек ОБСЄ вважає, що РФ має сенс залишатися членом організації

08:08 09.01.2023
Для підтримки військової дисципліни росіяни вдаються до розстрілів

Для підтримки військової дисципліни росіяни вдаються до розстрілів

07:51 09.01.2023
Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

Омбудсмен Лубінець готується зустрітися з російською колегою за кілька днів у Туреччині

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН – посол

Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою

ДНК-експертиза тіл загиблих в Оленівці українських військовополонених все ще триває

Окупанти кинули на посилення фронту біля Кремінної своїх десантників – британська розвідка

ОСТАННЄ

Саміт щодо української Формули миру може відбутися 24 лютого в ООН – посол

Понад 2,4 млн українців проживають у пошкодженому житлі, у "Дію" надійшло вже понад 316 тис. заявок про компенсацію - Кубраков

Процес розробки нових санкцій ЄС проти Білорусі конфіденційний – представник Борреля

Під час обшуків у "першого заступника мера Херсону" знайдено документи та нібито золотий годинник від президента РФ - ДБР

Відновлення будинків у межах UNITED24 розпочнеться з Ірпеня - Шмигаль

Інформація про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх санкційних пакетів ЄС не відповідає дійсності - МЗС

З'їзд суддів України обрав усіх 8 членів ВРП за своєю квотою

ДНК-експертиза тіл загиблих в Оленівці українських військовополонених все ще триває

Викрито агента ФСБ, який передавав ворогові дані про енергетичні об'єкти Київщини

Субсидії книгорозповсюджувачам важливі для стабілізації роботи галузі у воєнний час - УІК

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА