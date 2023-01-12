У Чорному та Азовському морях на бойовому чергуванні перебувають по два кораблі окупантів – ВМС ЗСУ

У Чорному морі станом на 12 січня на бойовому чергуванні перебувають до двох кораблів російських окупантів, в Азовському морі ворог також продовжує контролювати морські комунікації, утримуючи на бойовому чергуванні до двох кораблів.

Водночас, як повідомляється на сторінці Військово-морських сил Збройних сил України у Facebook, серед цих кораблів немає носіїв крилатих ракет "Калібр".

У Середземному морі російські окупанти тримають дев'ять кораблів, із них п'ять носіїв крилатих ракет "Калібр" загальним залпом 72 ракети.

"РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS) на цивільних суднах в акваторії Азовського моря", - йдеться в повідомленні.