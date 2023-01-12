Події

13:31 12.01.2023

Ворог може активізувати свої дії із захоплення лівобережної частини Запорізької області - Генштаб ЗСУ

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Найближчим часом противник намагатиметься вийти на адміністративні межі Донецької області, а надалі може активізувати свої дії із захоплення лівобережної частини Запорізької області, заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов.

"Прогнозується, що найближчим часом противник намагатиметься вийти на адміністративні межі Донецької області, а в подальшому може активізувати свої дії щодо захоплення лівобережної частини Запорізької області", - сказав він на брифінгу в Military Media Center у четвер.

Громов повідомив, що для реалізації своїх загарбницьких планів російське командування анонсувало масштабні заходи з реформування збройних сил, зокрема збільшення загальної чисельності до 1,5 млн осіб і формування щонайменше 20 нових дивізій.

Зазначені плани, на думку військових, свідчать про наміри Кремля включитися в довготривале протистояння та підготовку до ведення масштабних бойових дій.

"Водночас значні втрати в особовому складі та озброєнні військової техніки, дія міжнародних санкцій та аналіз формування з'єднань та військових частин агресора з 2016 року викликає сумнів, що заплановані організаційно-штатні заходи ворогом будуть завершені у визначені терміни", - сказав Громов.

Теги: #плани #окупанти

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