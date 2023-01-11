Литва передасть Україні ППО та зенітні установки - Науседа

Литва передасть Україні системи протиповітряної оборони та зенітні установки, повідомив литовський президент Гітанас Науседа.

"Ми хочемо, щоб ця війна закінчилася якнайшвидше перемогою України... Ми робимо все можливе, щоб надавати підтримку Україні, зокрема, у військовій сфері. Сьогодні я привіз хороші новини. Ми передаємо системи ППО та зенітні установки, які мають допомогти вам у боротьбі", - заявив Науседа на пресконференції з президентами України та Польщі у Львові.

Він наголосив, що у внутрішній політичній системі Литви жодного разу не виникали протиріччя щодо підтримки та допомоги Україні, яка, за його словами, має бути максимальною та швидкою.

Водночас, зазначив Науседа, наразі Україні необхідно рухатися у бік нових досягнень, зокрема щодо початку процесу переговорів про вступ до ЄС.

"Ваша країна в такий складний час реалізовує рекомендації до початку переговорів про повноцінне членство в ЄС. Упевнений, що незабаром матимемо можливість обговорити це питання на рівні Європейської ради, засідання якої відбудеться 9-10 лютого. Наша країна робить все можливе, щоб включити питання України до порядку денного. Гадаю, що за головування Швеції будуть конкретні кроки щодо прискорення процесу переговорів", - заявив глава Литви.