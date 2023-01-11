Події

14:46 11.01.2023

СБУ заблокувала нові канали виїзду ухилянтів за кордон на заході та півдні України

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Служба безпеки заблокувала ще три канали незаконного виїзду за кордон українських громадян призовного віку, повідомляє СБУ.

"У результаті спецоперацій у трьох регіонах України затримано дев'ятьох організаторів нелегальних "трафіків". За гроші вони обіцяли своїм клієнтам безперешкодний виїзд до Євросоюзу на підставі підроблених документів або в обхід контрольно-пропускних пунктів", - ідеться у повідомленні української спецслужби в телеграм-каналі в середу.

За інформацією СБУ, свої "послуги" зловмисники оцінювали від $1,5 до 3 тис., сума залежала від дальності регіону та терміновості поїздки.

У СБУ зазначають, що завдяки оперативному реагуванню СБУ вдалося запобігти втечі понад сотні людей.

Зокрема, в Запорізькій області нейтралізовано злочинне угруповання, яке спеціалізується на нелегальній міграції: зловмисники пропонували потенційним призовникам пакет фальшивих документів щодо непридатності до військової служби для перетину кордону.

"Також ділки створили фіктивний благодійний фонд для того, щоб реєструвати своїх "клієнтів" як волонтерів та водіїв міжнародних гуманітарних рейсів", - уточнюють у СБУ.

На Закарпатті, як інформують у спецслужбі, незаконний канал виїзду за кордон організував місцевий прикордонник: він пропонував "допомогу" у виїзді за межі України поза пунктами пропуску.

В Івано-Франківській області, як зазначено в повідомленні, викрито місцевого лікаря та чиновницю, які оформляли "третій" особі фіктивну інвалідність, після чого клієнт мав право супроводжувати її за кордон.

У межах кримінальних проваджень за двома статтями КК про підробку документів та незаконне переправлення осіб через державний кордон України триває розслідування для встановлення всіх обставин злочинів і притягнення винних до відповідальності.

 

Теги: #сбу #призов #ухилянти

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