Події

13:08 11.01.2023

Міносвіти створило робочу групу з розробки єдиних зразків каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр

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Міносвіти створило робочу групу з розробки єдиних зразків каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр

Міністерство освіти і науки створило робочу групу з розробки єдиних зразків каліграфічного письма букв українського алфавіту та цифр.

Згідно з наказом Міносвіти, Директорату дошкільної, шкільної, позашкільної та інклюзивної освіти доручено до 25 січня подати єдині зразки каліграфічного листа букв українського алфавіту, їх з'єднань та цифр на затвердження керівництву міністерства.

До складу робочої групи увійшли 19 осіб.

Теги: #робоча_група #каліграфія

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