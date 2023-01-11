За добу окупанти обстріляли чотири райони Харківщини та обласний центр, без постраждалих

Минулої доби обстрілів з боку російських окупаційних військ зазнали понад 20 населених пунктів у Куп'янському, Харківському, Чугуївському та Богодухівському районах області, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Зокрема, під вогнем знаходилися Куп'янськ, Вовчанськ, Дворічна, Лопань, Красне та інші населені пункти. Пошкоджено приватні будинки, торговельні будівлі та цивільні автомобілі. Без постраждалих", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

Він також повідомив, що близько 23:00 окупанти обстріляли Харків, за попередніми даними з РСЗВ "Смерч", в результаті сталася масштабна пожежа і спостерігалася детонація піротехнічних виробів. Без постраждалих.