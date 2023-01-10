Соледар і околиці міста за добу було обстріляно 86 разів різними системами артилерії

За добу по Соледару (Бахмутський район Донецької області) та околицях міста було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії, місто фактично знищено, повідомив спікер Східного угруповання Збройних сил України Сергій Череватий.

“Тільки за цю добу по Соледару та околицях було завдано 86 обстрілів різними системами артилерії. Президент знову вчора це також відзначив, що місто фактично знищене, і сама їхня (окупантів - ІФ-У) логіка війни незрозуміла, тому що захоплювати руїни, як це було раніше в Лисичанську та Сєвєродонецьку, поклавши незліченну кількість своїх військ, – це у військовому мистецтві, а особливо в сучасному, ХХІ століття, є дуже дивним”, - сказав він в ефірі 24 каналу у вівторок.

Череватий зазначив, що головний метод штурму міста в росіян зараз - це використання систем ураження, РСЗВ, ствольної артилерії та за їх рахунок - просування малих груп піхоти.

На ділянці Бахмут-Соледар, як наголосили в ЗСУ, ворог зосередив своїх найкращих фахівців, зокрема спецназівців ПВК “Вагнер” за підтримки регулярної російської армії.

“Саме бійці Соледара, які тримають місто, зараз вони виграють час і можливості для всієї оборони. Тому ворог зазнає там колосальних втрат, але попри це все одно намагається рухатися вперед, тому що для них навіть невелике тактичне просування подається як велике досягнення”, - сказав він.