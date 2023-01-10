Події

12:14 10.01.2023

Українські сили вразили російський катер біля Херсона

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Сили оборони України за минулу добу вразили катер російських окупантів у районі дніпровського острова Білогрудий між Херсоном і м. Гола Пристань Херсонської області, що залишається під окупацією, повідомив керівник об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку полковник Євген Єрін.

"Уражений (катер - ІФ-У) нашими артилерійськими засобами, інші питання уточнюються", - сказав він у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна".

Раніше у ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України повідомлялося, що минулої доби Сили оборони знищили військове судно РФ. Деталі не уточнювали.

Із початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну це 17 судно, яке втратив противник.

 

Теги: #херсон #катер #сили_оборони

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