Події

08:48 10.01.2023

Пентагон не вбачає у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та РФ ознак вступу Мінська у війну проти України

1 хв читати
Пентагон не вбачає у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та РФ ознак вступу Мінська у війну проти України

У Пентагоні заявили, що не бачать у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та Росії ознак вступу республіки у війну РФ проти України.

"Як нам відомо, Росія та Білорусь збираються провести спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт", - повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

"Ми просто вважаємо, що це триває тренування білорусів і росіян. І все", - зазначив він.

Раніше Міноборони Білорусі заявило, що до Білорусі продовжить прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ, заплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

Зокрема, з 16 січня до 1 лютого 2023 року пройде спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами Збройних сил Білорусі та РФ, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил).

 

 

Теги: #сша #пентагон #росія #білорусь

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:08 10.01.2023
США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker

США розглядають питання про постачання Києву бойових машин піхоти Stryker

07:28 10.01.2023
Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту із 40 супутниками OneWeb

Ракета компанії SpaceX стартувала на орбіту із 40 супутниками OneWeb

21:29 09.01.2023
L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

14:52 09.01.2023
Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою - Держприкордонслужба України

Ситуація на кордоні з Білоруссю залишається контрольованою, але досить напруженою - Держприкордонслужба України

07:55 09.01.2023
Мінськ і Москва проведуть навчання авіапідрозділів у другій половині січня у Білорусі

Мінськ і Москва проведуть навчання авіапідрозділів у другій половині січня у Білорусі

06:44 09.01.2023
На Каліфорнію обрушився черговий шторм

На Каліфорнію обрушився черговий шторм

05:39 09.01.2023
США засуджують масові заворушення, що відбуваються у Бразилії

США засуджують масові заворушення, що відбуваються у Бразилії

13:38 08.01.2023
Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

Проливні дощі порушили електропостачання понад 330 тис. будинків і комерційних підприємств у Каліфорнії

11:50 07.01.2023
США домагатимуться від своїх союзників розширення військової допомоги Україні - Пентагон

США домагатимуться від своїх союзників розширення військової допомоги Україні - Пентагон

20:26 06.01.2023
США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім

США виділяють Україні пакет військової допомоги на $3 млрд - Білий дім

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

За добу ворог втратив 710 одиниць о/с, 4 танки та корабель

ЗС України відбили атаки ворога поблизу 13 населених пунктів

Зеленський говорив із лідерами низки країн Європи про збільшення оборонної підтримки

За добу ворог завдав по території України 39 ракетних і авіаційних ударів, здійснив 63 обстріли з РСЗВ

Ставка обговорила інтеграцію до системи оборони техніки партнерів

ОСТАННЄ

ПВК "Вагнера" заявляє про просування біля Соледара і Бахмута для утвердження себе як єдиної сили в РФ, здатної на успіх, - ISW

Червоний Хрест України удостоєний нагороди за відновлення країни

Понад 1332 дитини постраждали від повномасштабної агресії Росії, 453 із них загинули, 879 - поранені - Офіс генпрокурора

За добу ворог втратив 710 одиниць о/с, 4 танки та корабель

"Укренерго" повернуло нічні ліміти енергоспоживання

Суховантажі в рамках "зернової угоди" не змогли вийти в понеділок із портів України через негоду

За добу на Донеччині внаслідок обстрілів поранено шестеро людей

Франція та Польща наполягають на наданні Німеччиною танків Leopard Україні

Учасників погромів у Бразилії можуть обвинуватити за статтями про тероризм і підрив демократичних інститутів

Окупанти двічі за ніч обстріляли з "градів" та артилерії Нікопольський район Дніпропетровщини

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА