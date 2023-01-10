Пентагон не вбачає у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та РФ ознак вступу Мінська у війну проти України

У Пентагоні заявили, що не бачать у спільних льотно-тактичних навчаннях Білорусі та Росії ознак вступу республіки у війну РФ проти України.

"Як нам відомо, Росія та Білорусь збираються провести спільні навчання. Ми не бачимо жодних ознак того, що Білорусь має намір вступити в конфлікт", - повідомив на брифінгу прессекретар Пентагону бригадний генерал ВПС США Патрік Райдер.

"Ми просто вважаємо, що це триває тренування білорусів і росіян. І все", - зазначив він.

Раніше Міноборони Білорусі заявило, що до Білорусі продовжить прибувати особовий склад, озброєння, військова та спеціальна техніка збройних сил РФ, заплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

Зокрема, з 16 січня до 1 лютого 2023 року пройде спільне льотно-тактичне навчання з авіаційними підрозділами Збройних сил Білорусі та РФ, що входять до складу авіаційного компонента регіонального угруповання військ (сил).