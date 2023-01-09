У Харкові внаслідок ДТП постраждали троє дітей

Поліція встановлює обставини ДТП, що сталася у Харкові близько 15:55 у понеділок.

"По проспекту Любові Малої сталося зіткнення автомобілів Nissan під керуванням 45-річного водія та SEAT під керуванням 28-річної харків’янки. В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водійка та пасажири SEAT: троє хлопчиків 2018 року народження", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася, коли водійка SEAT зупинила машину, щоб повернути ліворуч. У цей самий час Nissan зіштовхнувся із задньою частиною її автомобіля.

Четверта пасажирка SEAT (37-річна жінка) не постраждала. Водій Nissan отримав незначну травму та відмовився від госпіталізації.

Інформацію про те, що сталося, зареєстровано в Єдиному обліку.