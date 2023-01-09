Події

20:54 09.01.2023

У Харкові внаслідок ДТП постраждали троє дітей

1 хв читати
У Харкові внаслідок ДТП постраждали троє дітей

Поліція встановлює обставини ДТП, що сталася у Харкові близько 15:55 у понеділок.

"По проспекту Любові Малої сталося зіткнення автомобілів Nissan під керуванням 45-річного водія та SEAT під керуванням 28-річної харків’янки. В результаті ДТП тілесні ушкодження отримали водійка та пасажири SEAT: троє хлопчиків 2018 року народження", - повідомляє відділ комунікацій ГУ Нацполіції в Харківській області.

За інформацією правоохоронців, аварія сталася, коли водійка SEAT зупинила машину, щоб повернути ліворуч. У цей самий час Nissan зіштовхнувся із задньою частиною її автомобіля.

Четверта пасажирка SEAT (37-річна жінка) не постраждала. Водій Nissan отримав незначну травму та відмовився від госпіталізації.

Інформацію про те, що сталося, зареєстровано в Єдиному обліку.

Теги: #дтп #харків #постраждалі

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

21:17 09.01.2023
Постраждалих від обстрілу в Очакові вже 15

Постраждалих від обстрілу в Очакові вже 15

11:56 09.01.2023
У Києві через погіршення погоди зросла кількість ДТП, відомо про шістьох постраждалих – КМВА

У Києві через погіршення погоди зросла кількість ДТП, відомо про шістьох постраждалих – КМВА

00:12 08.01.2023
Потерпілий внаслідок суботнього ракетного удару по Мерефі помер

Потерпілий внаслідок суботнього ракетного удару по Мерефі помер

23:21 07.01.2023
Жителів Харківщини просять перебувати в укриттях: окупанти завдають ударів

Жителів Харківщини просять перебувати в укриттях: окупанти завдають ударів

18:48 29.12.2022
Окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Харкова, постраждалих немає – ОВА

Окупанти знову атакували критичну інфраструктуру Харкова, постраждалих немає – ОВА

14:55 29.12.2022
Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється - Терехов

Окупанти знову завдали удару по Харкову, інформація про постраждалих та руйнування уточнюється - Терехов

10:25 29.12.2022
У Києві троє людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу – Кличко

У Києві троє людей постраждали внаслідок ракетного обстрілу – Кличко

10:09 29.12.2022
У Дарницькому районі Києва двоє людей постраждали – начальник військової адміністрації

У Дарницькому районі Києва двоє людей постраждали – начальник військової адміністрації

09:25 29.12.2022
Окупанти завдають ударів по Харківській області, у Харкові зупинено метро

Окупанти завдають ударів по Харківській області, у Харкові зупинено метро

19:16 28.12.2022
У Харкові близько 1,1 млн жителів, є тенденція до зростання

У Харкові близько 1,1 млн жителів, є тенденція до зростання

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

Постійний представник Швеції при ЄС підтвердив, що саміт Україна - Євросоюз відбудеться у Києві 3 лютого

Після невдалої спроби захопити Соледар ворог змінив тактику і почав потужний штурм

Німеччина не планує відправляти танки Leopard 2 в Україну - прессекретар уряду

ОСТАННЄ

L3Harris Technologies виготовить ракетні системи для України на $40 млн

У Берліні, Парижі, Брюсселі та Лондоні викликали послів Ірану через смертні вироки стосовно учасників заворушень у країні

Українка Марта Чумало стала лауреаткою премії ім. Улофа Пальме в галузі прав людини за 2023 рік

Чехія передасть Україні модернізовані танки Т-72 – прем'єр-міністр Фіала

Кожні -5°С це +200 МВт – голова YASNO про збільшення відключень у Києві

Велика Британія має намір у 2023 році досягти або перевищити торішній рівень надання Україні військової допомоги

У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

Експрезидента Бразилії госпіталізовано в США

Голова "Укрзалізниці" відзвітував про 95% дотримання графіка пасажирських поїздів

Погроми в Бразилії завдали непоправної шкоди низці творів мистецтва

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА