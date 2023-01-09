Події

20:10 09.01.2023

У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

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У Невському Луганської області від обстрілу окупантів загинули двоє місцевих жителів, ще двоє поранені

Два жителі с. Невського Красноріченської об'єднаної територіальної громади Сватівського району Луганської області загинули та двоє поранені внаслідок обстрілів із боку російських окупантів у понеділок, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Також росіяни потужно гатять по Невському. Село не має жодної вцілілої будівлі, але там досі знаходяться більше сотні мирних людей. Пообіді сьогодні там загинули двоє цивільних мешканців, ще двоє дістали поранень внаслідок ворожого обстрілу", - написав Гайдай у телеграмі.

За його словами, нині точаться бої за розташоване на північ від Невського селище Новоселівське Коломийчихської об'єднаної територіальної громади Сватівського району, де вже не залишилося місцевих жителів. "Село зруйноване вщент та пусте. Останню місцеву мешканку днями вбив російський снайпер", - розповів Гайдай.

 

Теги: #жертви #обстріл #луганська

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