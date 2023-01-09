У Кривому Розі засудили шахрая, який через фейковий обліковий запис Вілкула збирав гроші нібито на армію

Саксаганський районний суд Кривого Рогу ухвалив вирок шахраю, переселенцю з Херсонської області, який виманював гроші під виглядом голови міської військової адміністрації Олександра Вілкула, повідомляють ЗМІ.

Його засудили на три роки позбавлення волі, щоправда, звільнили від відбування призначеного покарання із випробувальним терміном на два роки. Також він має сплатити 755 грн на відшкодування видатків на проведення експертизи.

За даними ЗМІ, приблизно у вересні 2022 року переселенець із Херсонської області створив у телеграм неправдивий аккаунт Олександра Вілкула. Саме там громадянин розмітив посилання на банківський рахунок та розпочав збір коштів нібито на потреби ЗСУ та ТРО. Також зловмисник придбав преміум-акаунт у месенджері, завдяки чому встановив "синю позначку", яка нібито вказувала на те, що сторінку верифіковано. Через деякий час на рахунок почали надходити гроші.

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину та розкаявся. Саксаганський районний суд ухвалив вирок у вигляді трьох років позбавлення волі за ч.3 ст.190 КК України "Шахрайство". Після цього зловмисника звільнили від відбування призначеного покарання із випробувальним терміном на два роки. Якщо за цей час він вчинить ще якесь правопорушення, його термін може стати реальним.