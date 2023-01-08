На Херсонщині на російській міні підірвався місцевий житель, його госпіталізували - голова ОВА

У Великоолександрівській громаді Херсонської області на міні, залишеній окупантами, у неділю підірвався місцевий житель, повідомив голова Херсонської обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич.

"З мінно-вибуховою травмою нижньої кінцівки його госпіталізувала "швидка". Наразі лікарі надають постраждалому необхідну медичну допомогу, написав він у своєму телеграм-каналі.

"Херсонці, вкотре нагадую, що мінна небезпека на Херсонщині залишається надзвичайно високою. Будь ласка, не ігноруйте елементарні правила безпеки", – написав Янушевич.

"Пересувайтеся тільки тими маршрутами, які вже обстежили вибухотехніки. Не потрібно зараз відвідувати лісосмуги і місця, де перебували російські військові. Це небезпечно!", - наголосив голова ОВА.