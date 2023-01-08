Прем'єр Швеції відкинув можливість виконання всіх умов Анкари для вступу його країни в НАТО

Стокгольм не хоче або не може виконати вимоги Туреччини, які та висунула як умову схвалення заявки Швеції на вступ до НАТО, заявив прем'єр-міністр скандинавської країни Ульф Крістерссон.

"Туреччина підтверджує, що ми виконали умови, на які ми погодилися. Але турки також хочуть речей, які ми не можемо або не хочемо дати їм", - наводять слова прем'єра Швеції в неділю західні ЗМІ.

Водночас Крістерссон висловив упевненість, що Туреччина дасть згоду на вступ Швеції до Альянсу.

Країни НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року. Ці держави приєднаються до НАТО, тільки-но всі члени Альянсу ратифікують протоколи про вступ. Із 30 держав НАТО членство Швеції та Фінляндії в Альянсі не ратифікували Туреччина та Угорщина.

Туреччина заблокувала процес вступу, висунувши вимогу до скандинавських країн оголосити терористичними курдські організації і видати обвинувачених у тероризмі, а також скасувати заборону на постачання зброї Анкарі.

Міністр оборони Фінляндії Антті Кайкконен наприкінці грудня припустив, що до Вільнюського саміту НАТО 11-12 липня 2023 року його країна стане членом Альянсу.