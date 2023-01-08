Потерпілий внаслідок суботнього ракетного удару по Мерефі помер

Врятувати потерпілого в результаті ракетного удару, завданого по Мерефі (Харківська обл) російськими окупаційними військами пізно ввечері в суботу, не вдалося, повідомила волонтер Наталія Попова.

"На жаль, у Мерефі після прильоту одна людина загинула. Медики не змогли реанімувати", - написала Попова на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, раніше голова Харківської ОВА Олег Синегубов повідомив про два ракетні удари, завдані окупантами по Мерефі пізно ввечері в суботу. За його інформацією. в результаті постраждала 1 особа.