Подоляк про дію російського "перемир'я": Вбивати у спину, імітуючи тишу

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував сьогоднішні російські атаки по Україні: сутність російського "перемир'я" - вбивати у спину, імітуючи тишу, заявив він.

"6 січня. По всій Україні повітряна тривога. Діти в холодних бомбосховищах. У Херсоні атаковано пожежну станцію. Це сутність російського "перемир’я". Вбивати у спину, імітуючи тишу. Тож "Ніколи"... Ніколи не сприймайте слова Росії серйозно. Це завжди примітивний цинічний обман", - написав Подоляк у твіттері.

Як повідомлялося, 5 січня президент Росії Володимир Путін доручив міністру оборони РФ Сергію Шойгу запровадити з 12:00 6 січня до 24:00 7 січня режим припинення вогню на Різдво на всій лінії воєнних дій в Україні. У документі міститься також заклик до української сторони оголосити режим припинення вогню.

Вже у п'ятницю, 6 січня, як повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, російські окупанти двічі завдали ракетних ударів по м. Краматорськ Донецької області, є влучання у житловий будинок, попередньо без постраждалих.

Також, за його даними, внаслідок російського обстрілу Курахівської міської лікарні в Донецькій області поранено працівницю медзакладу, їй надається допомога. Крім того, російські снаряди влучили у два багатоквартирних будинки - пошкоджено покрівлі.