Фонд Пінчука представить проєкт Ukraine is You у Давосі під час Всесвітнього економічного форуму

Фонд Віктора Пінчука під час Щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму (ВЕФ), що відбудеться 16-20 січня у швейцарському Давосі, окрім проведення традиційного "Українського сніданку" та співорганізації "Українського дому", представить також новий проєкт Ukraine is You.

"Проєкт Ukraine is You запрошує гостей на мить побути українцем, водночас застерігаючи, що те, що відбувається в Україні, є не меншою загрозою для всього світу. Це досвід спільного переживання моментів сили українців, здатних обстоювати свободу, всупереч стражданням, яких зазнали і продовжують відчувати багато українців під час російської агресії", – йдеться у пресрелізі Фонду у п'ятницю.

Згідно з ним, в основі проєкту - виставка з великими екранами, де демонструється відеоробота з нещодавно звільненого Херсона. В експозиції також представлений фільм, змонтований із тисяч фотографій та свідчень очевидців російських військових злочинів в Україні, а також інформативні карти та статистичні дані.

Складовою проєкту є триденна дискусійна програма, що об'єднує міжнародних мислителів, експертів та свідків цих подій з України.

Проєкт Ukraine is You організований Фондом Віктора Пінчука та PinchukArtCentre у співпраці з Офісом президента України.

Як уточнено в пресрелізі, дискусійна програма проекту Ukraine is You запланована на 17-19 січня, "Український сніданок" – на ранок 19 січня.

"Український дім", співорганізаторами якого виступають також Horizon Capital та Western NIS Enterprise Fund, працюватиме з 16 до 19 січня.