Події

12:49 06.01.2023

Окупанти знову обстріляли Курахове, пошкоджено два будинки й лікарню, поранено людину

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Окупанти знову обстріляли Курахове, пошкоджено два будинки й лікарню, поранено людину

Одна людина дістала поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами лікарні в м. Курахове Покровського району Донецької області вранці в четвер, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"З ворожого артобстрілу розпочався день в Кураховому. Росіяни обстріляли центр міста, влучили у дві багатоповерхівки й один приватний будинок. Також пошкоджено відділення місцевої лікарні - там, за попередньою інформацією, є одна поранена людина", - написав Кириленко в телеграмі.

Він зазначив, що це вже не перший такий удар, і закликав жителів міста евакуюватися.

Як повідомлялося, минулого разу окупанти обстріляли приватний сектор у Кураховому 4 січня. Було пошкоджено тепломережу міста, шість приватних будинків і два магазини. Тоді обійшлося без постраждалих.

Унаслідок обстрілу міста 3 січня один мирний житель загинув, ще два дістали поранень. Тоді снаряд влучив безпосередньо в багатоповерховий житловий будинок, також було пошкоджено об'єкт водопостачання.

Теги: #обстріл #курахове

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