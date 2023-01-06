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11:07 06.01.2023

Інфляція в Україні в грудні-2022 могла прискоритися до 28% через проблеми електропостачання - Інститут економічних досліджень

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Інфляція в Україні за підсумками грудня може досягти 28% у річному вимірі через зростання витрат, пов'язаних із проблемами електропостачання, зазначено у звіті Інституту економічних досліджень (ІЕД) "Основні результати 2022 року".

"Інфляція становила 26,5% у листопаді і може досягти 28% у грудні через зростання витрат бізнесу на генератори та паливо до них. У 2022 році найбільше зростали ціни на фрукти та овочі через окупацію частини півдня України та пального через припинення виробництва бензину внаслідок російських обстрілів", - зазначено в оприлюдненому на сайті ІЕД документі.

У ньому зазначається, що реальний ВВП України у 2022 році скоротився, за оцінками, на 30-32%, зокрема агросектор скоротився на 30% через падіння рослинництва та скорочення поголів'я у тваринництві.

Зазначається, що під час весняної посівної було засіяно на 25% менше земель, ніж у 2021 році, насамперед через тимчасову окупацію територій на сході та півдні країни, а також проблеми з доступом до палива.

ІЕД також звертає увагу на те, що в 2022 році стрімко розширився дефіцит торгівлі товарами та послугами: за 11 місяців він становив $20 млрд, що в 11 разів вище за показник минулого року. Це сталося через скорочення номінальних показників експорту товарів та послуг на 29%, тоді як падіння товарного експорту становило 34%. Причиною зниження цього показника стало блокування портів та окупація територій, якими раніше відбувався експорт.

Крім того, завдяки великій кількості українців, які виїхали за кордон, стався бум імпорту послуг у 2022 році: він збільшився на 74% внаслідок зростання видатків українців за кордоном. Внаслідок цього профіцит торгівлі послугами, який дозволяв частково компенсувати дефіцит у торгівлі товарами, змінився дефіцитом, зазначили аналітики.

У звіті також зазначається, що дефіцит держбюджету, який різко виріс у зв'язку зі зростанням видатків на оборону, вдалося профінансувати, зокрема за рахунок емісії НБУ: прямий викуп військових облігацій становив 400 млрд грн, тоді як від ринкового розміщення військових облігацій було отримано лише 197 млрд грн через низький попит на ОВДП за ставками, які пропонував Мінфін, тоді як обсяг погашення був вищим: 213 млрд грн, $2,7 млрд і EUR0,7 млрд.

Експерти ІЕД нагадали, що у 2022 році із зовнішніх джерел було залучено 564,2 млрд грн, зокрема найбільшим позичальником коштів у 2022 році був Євросоюз, який у рамках програм макрофінансової допомоги надав EUR7,1 млрд пільгових позик. Однак дефіцит держбюджету міг би бути набагато більшим, якби не грантова підтримка на загальну суму 481 млрд грн, насамперед від США.

У звіті також зазначається, що в результаті агресії РФ рівень безробіття, за оцінкою НБУ, зріс до 30%, але кількість офіційно зареєстрованих безробітних залишилася близькою до рівня 2021 року.

Водночас, доходи Пенсійного фонду зросли в 2022 році завдяки великим надходженням від ЄСВ від грошового забезпечення військових. Загалом на пенсійні виплати було направлено 575 млрд грн.

Теги: #інфляція

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