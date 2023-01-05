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23:44 05.01.2023

Зеленський у п'ятницю обговорить з Шольцем деталі постачання техніки в Україну

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Зеленський у п'ятницю обговорить з Шольцем деталі постачання техніки в Україну

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту США Джозефу Байдену та канцлеру ФР Німеччини Олафу Шольцю "за рішення посилити нашу оборону, дуже вагоме рішення".

"Матимемо ще одну батарею Patriot і потужну бронетехніку – це справді велика перемога для нашої держави. Усі деталі та терміни будуть завтра – після моєї розмови з паном канцлером", - сказав він.

США мають намір поставити Україні бойові машини піхоти Bradley, а Німеччина має намір надати Україні бойові машини піхоти Marder, повідомляється на сайті Білого дому.

Крім того, Шольц за підсумками розмови з американським президентом Байденом заявив про намір Німеччини приєднатися до США у постачанні Україні додаткової батареї ППО "Patriot".

Теги: #україна #німеччина #зеленський #шольц

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