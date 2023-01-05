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23:16 05.01.2023

Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

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Зеленський закликав громадян Росії "звільнитися від страху" перед однією людиною у Кремлі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російське керівництво хоче використати Різдво як прикриття, щоб зупинити українські війська на Донбасі та підігнати техніку.

"15-го листопада було представлено Українську формулу миру. Один з її пунктів передбачає виведення російських окупаційних військ з території нашої країни. Це – гарантований та надійний спосіб припинити вогонь, людські втрати та взагалі війну. Станом на ранок того ж дня кількість убитих російських солдатів було 82 тисячі. 12 грудня Росія отримала пропозицію розпочати виконання Формули миру з виведення окупаційних військ саме на Різдво", - сказав він на відеозверненні в четвер, звертаючись до росіян.

"Станом уже на той день кількість убитих російських солдатів була майже 95 тисяч", - додав він.

"Обидві наші пропозиції керівники вашої країни, мабуть, не почули... Там, де вони, мабуть, глибоко і не чути. Станом на сьогодні ви втратили вбитими на цій війні вже майже 110 тисяч своїх солдатів. Ті, хто продовжував терор проти нашої країни і посилав усіх цих ваших людей на забій, відмовляючись від наших пропозицій про припинення російської агресії, які точно не цінують життя і тим більше не прагнуть миру", - сказав він.

За словами Зеленського, "зараз вони хочуть використати Різдво як прикриття, щоб хоч ненадовго зупинити просування наших хлопців на Донбасі та підігнати ближче до наших позицій техніку, боєприпаси та мобілізованих. Що це дасть? Тільки чергове збільшення рахунку втрат".

"А щоб закінчити війну швидше, потрібно зовсім інше. Потрібно, щоб громадяни Росії знайшли у собі сміливість хоча б на 36 годин хоча б під час Різдва звільнитися від свого ганебного страху перед однією людиною у Кремлі", - сказав Зеленський.

Ваш страх перед ним, сказав він росіянам, знищує вашу країну, яка "теж уже глибоко... але не в бункері".

"Закінчити війну – це закінчити агресію вашої держави. Навіть коли ваші ракети та дрони не б'ють по наших містах, терор на окупованих територіях триває. Жодних перепочинків ви українцям не даєте. Людей катують, б'ють струмом, гвалтують. Це триває щодня, поки ваші солдати на нашій землі", - сказав президент.

"І війна закінчиться тоді, коли ваші солдати або підуть, або ми їх виженемо. Тож нехай забирають унітази – вони їм у дорозі знадобляться – і повертаються до себе. За наш кордон. Від 1991 року", - на завершення він.

Теги: #україна #звернення #росіяни #зеленський

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