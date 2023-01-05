Зеленський поінформував прем'єра Іспанії Санчеса про ситуацію на фронті й оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови в четвер поінформував прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса про ситуацію на фронті та передав йому перелік оборонних потреб України.

"Також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розповів про виклики на фронті. Передав оборонні потреби України. Продовжую консолідувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю "Рамштайну", - написав Зеленський у твіттері.