Події

19:52 05.01.2023

Зеленський поінформував прем'єра Іспанії Санчеса про ситуацію на фронті й оборонні потреби України

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Зеленський поінформував прем'єра Іспанії Санчеса про ситуацію на фронті й оборонні потреби України

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови в четвер поінформував прем'єр-міністра Іспанії Педро Санчеса про ситуацію на фронті та передав йому перелік оборонних потреб України.
"Також провів телефонну розмову з прем'єр-міністром Іспанії Педро Санчесом. Розповів про виклики на фронті. Передав оборонні потреби України. Продовжую консолідувати підтримку партнерів перед наступною зустріччю "Рамштайну", - написав Зеленський у твіттері.

Теги: #україна #співпраця #іспанія

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