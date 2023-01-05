Події

17:30 05.01.2023

Зеленський обговорив з Ердоганом питання ЗАЕС, обміну полоненими та "зернового коридору"

1 хв читати
Зеленський обговорив з Ердоганом питання ЗАЕС, обміну полоненими та "зернового коридору"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили допомогу, яку Туреччина надає Україні в гуманітарному плані, енергетичні питання, а також "зерновий коридор", повідомляє управління комунікації Туреччини у твіттері в четвер.

"Під час розмови президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе завдання щодо сприяння та посередництва у встановленні міцного миру між Росією та Україною. Заявивши, що робота з обміну полоненими триває, президент Ердоган також наголосив, що Туреччина може зробити дипломатичний внесок для прискорення процесу врегулювання ситуації на Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні.

 

Теги: #україна #туреччина

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:15 05.01.2023
Туреччина готова брати участь у реалізації української формули миру - Зеленський після розмови з Ердоганом

Туреччина готова брати участь у реалізації української формули миру - Зеленський після розмови з Ердоганом

15:31 05.01.2023
Посол США обговорила з командувачем армії США в Європі та Африці допомогу Україні на полі бою

Посол США обговорила з командувачем армії США в Європі та Африці допомогу Україні на полі бою

15:09 05.01.2023
Україні потрібні додаткові законодавчі зусилля у сфері клімату та довкілля – віцепрезидент Єврокомісії

Україні потрібні додаткові законодавчі зусилля у сфері клімату та довкілля – віцепрезидент Єврокомісії

14:55 05.01.2023
Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

Німеччина передала Україні нову партію військової допомоги

09:30 05.01.2023
Норвегія передала Україні додаткові 10 тис. артилерійських снарядів

Норвегія передала Україні додаткові 10 тис. артилерійських снарядів

13:46 04.01.2023
Кулеба: Цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті

Кулеба: Цього року Латинська Америка буде в нас у пріоритеті

12:03 04.01.2023
Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

Patriot буде розгорнуто в Україні найближчим часом - МЗС

10:13 04.01.2023
РФ використовує соціальні схеми для виправдання вивезення українських дітей на свою територію – ISW

РФ використовує соціальні схеми для виправдання вивезення українських дітей на свою територію – ISW

19:55 03.01.2023
Американська ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту два українські супутники

Американська ракета-носій Falcon 9 вивела на орбіту два українські супутники

13:21 03.01.2023
Герої визвольної війни України з'являються і затьмарять УПА - голова управління президента Польщі з міжнародної політики

Герої визвольної війни України з'являються і затьмарять УПА - голова управління президента Польщі з міжнародної політики

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

Туреччина готова брати участь у реалізації української формули миру - Зеленський після розмови з Ердоганом

Російські окупанти обстріляли Берислав, унаслідок влучання снаряду в житловий будинок загинув 12-річний хлопець та його батьки

ДБР: На Одеській митниці без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори

СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів звільнити підлеглого від кримінальної відповідальності

ОСТАННЄ

Путін доручив Шойгу запровадити режим припинення вогню на всій лінії зіткнення в Україні на Різдво

Зеленський і президент Латвії домовилися продовжувати співпрацю для посилення обороноздатності України

Порошенко: Лавра має бути духовним центром української Церкви, а не центром псевдорелігійної структури країни-агресора

РФ під словом "переговори" пропонує Україні та світові визнати її "право на захоплення чужих територій і масові вбивства" без юридичних наслідків - Подоляк

На Черкащині підприємець неправомірно використовував генератор із гумдопомоги

В Україні через російську агресію постраждали 1189 об'єктів культурної інфраструктури

Польща може надати Україні обладнання для створення незалежної автоматизованої системи радіаційного моніторингу

Російські окупанти обстріляли Берислав, унаслідок влучання снаряду в житловий будинок загинув 12-річний хлопець та його батьки

Понад 1 млн громадян України за рік отримали допомогу від Данського Червоного Хреста - ТЧХУ

ДБР: На Одеській митниці без хабарів не пропускали в Україну навіть генератори

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА