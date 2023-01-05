Зеленський обговорив з Ердоганом питання ЗАЕС, обміну полоненими та "зернового коридору"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, під час якої сторони обговорили допомогу, яку Туреччина надає Україні в гуманітарному плані, енергетичні питання, а також "зерновий коридор", повідомляє управління комунікації Туреччини у твіттері в четвер.

"Під час розмови президент Ердоган заявив, що Туреччина готова взяти на себе завдання щодо сприяння та посередництва у встановленні міцного миру між Росією та Україною. Заявивши, що робота з обміну полоненими триває, президент Ердоган також наголосив, що Туреччина може зробити дипломатичний внесок для прискорення процесу врегулювання ситуації на Запорізькій АЕС", - йдеться в повідомленні.