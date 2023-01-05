Росія знову обстріляла одну з ТЕС "ДТЕК", постраждалих немає

Російські агресори 4 січня вкотре атакували одне з енергетичних підприємств "ДТЕК Енерго", потерпілих немає.

"Внаслідок обстрілу було суттєво пошкоджено обладнання ТЕС. Після атаки енергетики оперативно розпочали ліквідацію наслідків", - повідомив енергохолдинг у телеграм-каналі у четвер.

Наразі для безпеки на об'єктах перебувають лише критично необхідні співробітники, зазначили у компанії.

"За останні місяці енергетичні підприємства "ДТЕК Енерго" були атаковані вже 24 рази. Внаслідок чого 26 енергетиків було поранено, 3 загинули", - констатували в енергохолдингу.