СБУ затримала заступника голови Одеської ОВА, який за $35 тис. хотів звільнити підлеглого від кримінальної відповідальності

Служба безпеки України затримала заступника голови Одеської обласної військової адміністрації, який пропонував керівнику структурного підрозділу ОВА $35 тис. за сприяння, щоб уникнути кримінальної відповідальності.

"Служба безпеки викрила злочинні дії заступника голови Одеської обласної військової адміністрації. Посадовець за гроші пропонував керівнику одного зі структурних підрозділів ОВА своє "сприяння" в уникненні кримінальної відповідальності за привласнення державного майна", - йдеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

За інформацією СБУ, заступник голови ОВА за $35 тис. обіцяв вирішити питання щодо закриття відповідного провадження, де фігурував чиновник.

У повідомленні уточнюється, що для цього фігурант планував використати особисті зв'язки у правоохоронних органах України.

"У межах контролю за вчиненням злочину Служба безпеки задокументувала факт передачі посадовцю "авансу" у розмірі $27 тис. Співробітники СБУ затримали чиновника в адміністративній будівлі облдержадміністрації під час передачі ним отриманих грошей своєму водію", - інформують у СБУ.

Під час обшуків за місцями проживання фігуранта та в його автомобілі правоохоронці виявили понад $45 тис., більше ніж EUR21 тис., золоті злитки та монети.

Затриманому повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ч. 4 ст. 190 (заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах), ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 27, ч. 3 ст. 369 (закінчений замах на підбурювання до надання неправомірної вигоди службовій особі). Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.