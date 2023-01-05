Події

11:24 05.01.2023

Єрмак заявив про необхідність проведення санкційного саміту щодо протидії РФ в обході санкцій

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Єрмак заявив про необхідність проведення санкційного саміту щодо протидії РФ в обході санкцій

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у своїй колонці для The Times відзначив необхідність проведення спільного із західними лідерами санкційного саміту з питання протидії РФ в обході санкцій.

"Захід має закрити санкційні лазівки для Росії. Політика відкритих дверей для росіян, яка дозволяє їм під час злочинів їхньої держави в Україні спокійно подорожувати країнами Європи, має бути переглянута", - написав Єрмак.

За його словами, необхідно закрити всі можливості, які дозволяють деяким росіянам сподіватися на обхід санкцій та говорити, що "вони - це не Путін та його оточення, тому невинуваті у війні".

"Росіяни винні усі, без винятків", - зазначив він.

"Саме тому потрібен санкційний саміт, на якому варто розглянути всі виклики та ухвалити важливі рішення щодо подальшої протидії Росії", - заявив голова Офісу президента.

Повний текст оприлюднено на сайті The Times.

Теги: #ініціатива #санкції_рф #єрмак

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