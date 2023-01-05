Події

09:07 05.01.2023

У лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу Нікополя напередодні вдень

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У лікарні помер чоловік, який дістав поранення внаслідок обстрілу Нікополя напередодні вдень

У лікарні помер чоловік, який дістав важких поранень унаслідок ворожого обстрілу Нікополя у середу, повідомляє голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У лікарні помер 64-річний чоловік, який дістав важких поранень напередодні вдень - під час ворожого обстрілу Нікополя", - написав Резніченко в телеграм-каналі у четвер уранці.

У ніч на четвер окупанти тричі обстріляли Нікополь із "Градів" та важкої артилерії. На місто було направлено щонайменше 30 снарядів.

"Пошкоджено декілька будинків та господарських споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали", - зазначив голова ОВА.

Теги: #поранений #нікополь

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